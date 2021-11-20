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Пролетая у границ Сирии, пилот американского истребителя F-15 столкнулся с серьезными проблемами. Вся навигационная система самолета моментально вышла из строя и добраться до базы удалось лишь «наощупь».

При этом пилот пояснил, что все датчики, отвечающие за навигацию, будто кто-то «поджарил» на большой адской сковороде, пишет портал «ПолитРоссия».

Сам пилот и представители ВВС США предполагают, что истребитель подвергся воздействию системы радиоэлектронной борьбы. Скорее всего это был российский комплекс РЭБ «Былина», который развернут в Сирии. Его возможности действительно позволяют вывести из строя электронику на борту самолета.

Авторы портала Avia.Pro отмечают, что это далеко не первый подобный случай. Американские истребители F-15 уже подвергались воздействию систем радиоэлектронной борьбы, развернутых Россией в Сирии. При этом они легко «добивают» до Ирака, поэтому самолеты ВВС США и в этой стране не могут чувствовать себя в безопасности.

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