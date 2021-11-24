В Черном море прошли учения Южного военного округа, в которых были задействованы корабли ЧФ России и базирующиеся в Краснодарском крае истребители Су-30М2 и Су-27СМ3.

Действуя совместно с малыми противолодочными кораблями «Ейск» и «Касимов», а также с патрульным «Василием Быковым», истребители отработали нанесение ударов по кораблям условного противника.

Одной из главных целей учений была отработка слаженности между экипажами кораблей и пилотами истребителей, которая обеспечивает повышение эффективности совместных боевых действий.

На днях в Черном море также прошли военные маневры с участием минного тральщика «Ковровец» и субмарины «Великий Новгород».

Напомним, что на прошлой неделе в Черноморском регионе завершились учения кораблей Шестого флота ВМС Соединенных Штатов. На этот раз обошлось без провокаций, хотя даже сам факт проведения маневров на российской территории РФ считает провокационным.