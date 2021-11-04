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Депутат ВРУ Андрей Герус, возглавляющий комитет по вопросам ЖКХ и энергетики, обвинил Россию в блокировке поставок угля из Казахстана. Он заявил, что РФ больше не продает Киеву свой энергетический уголь, а также не пропускает вагоны с ним из соседнего государства.

Напомним, что Герус ранее назвал энергетической войной прекращение поставок угля Киеву из России. Он отметил, что речь идет именно о топливе для котельных и ТЭЦ. Коксового угля ограничения поставок не коснулись никак.

Кроме того, в октябре Верховная рада заявила, что подготовка к отопительному сезону с треском провалена. Депутаты призвали граждан готовиться к холодной зиме, так как топить на Украине уже нечем.

В России заявили, что прекращение поставок на Украину вызвано возрастающими потребностями в энергетическом угле на внутреннем рынке. Также Минэкономразвития отметило, что РФ готова поставлять любой другой уголь без ограничений.

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