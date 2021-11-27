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На модернизированном военном аэродроме, расположенном всего в 150 километрах от границ с Украиной, появилось 17 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что переброска самолетов призвана усилить охрану государственных границ РФ на случай агрессии со стороны НАТО.

Также авторы портала выдвинули предположение, что истребители могут быть задействованы для принуждения Украины к миру, если она вдруг решит начать полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса.

Эксперты ссылаются на вьетнамское издания DatViet, рассказавшее от модернизации Воронежской авиабазы “Балтимор”, о которой идет речь в публикации. Там установлены новейшие боевые системы, а также метеорологическое оборудование и разведывательные комплексы. Также обновлены взлетно-посадочные полосы, которые теперь могут принимать любые боевые самолеты.

По информации портала, на этот аэродром переброшены истребители ПВО Западного военного округа и 47-ого бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии ВВС. 17 самолетов, отмечают авторы, вполне достаточно для отражения любого нападения.

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