читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны России заявило, что повысившаяся активность США в Черном море очень напоминает агрессию. Раньше НАТО устраивал учения в регионе лишь периодически, но сейчас его военное присутствие стало практически постоянным. Что вынуждает Москву предпринимать ответные действия.

Так, она взяла под наблюдение американские корабли Mount Whitney и Porter, которые сейчас находятся в акватории. Также истребители Су-27 вылетали на перехват разведывательных самолетов ВВС США у российских границ.

По словам экспертов, США развернули новую тактику действий в Черноморском регионе в 2017 году. До событий 2014-го они планировали вытеснить российский флот в Новороссийск, обустроить себе базу в Крыму и единолично властвовать в акватории. Россия эти планы разрушила, присоединив полуостров.

Сейчас Соединенные Штаты нарушают основополагающие договоренности между Россией и НАТО, пытаясь расширит политику сдерживания Москвы. Минобороны отмечает, что подобные действия только обостряют ситуацию и повышают риски начала полномасштабного военного столкновения. Если они попытаются пойти на провокации, Россия будет вынуждена ответить, что может привести к серьезным проблемам для всего региона.

Вам может понравиться

Постпред Белоруссии при ООН: Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами в своих интересах

В миграционном кризисе виноват исключительно Запад, который полностью разрушил государственность, образ жизни и экономику в странах Ближнего Востока, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он также отметил, что

Против канала ТНТ возбудили административное дело из-за поцелуя двух мужчин в шоу

В отношении канала ТНТ было возбуждено административное дело. Об этом рассказывает «Лента.ру», ссылаясь на депутата Госдумы Михаила Романова. Как отмечается, недавно произошёл скандал из-за одного из выпусков шоу «Игра». В
  • Анна
  • 10.11.2021
  • читать 1 минуту

NI: Украина находится в окружении поджигателей войны с Россией

Отношения между Россией и Украиной накалились до предела, причем масла в огонь постоянно подливают США и страны Европы, уверен редактор американского издания Тед Карпентер. Он пояснил, что слепая вера в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 12 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 12 ноября – снег, до 1 °C | Армавир: погода, 12 ноября – переменная облачность, до 10 °C |