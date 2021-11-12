Минобороны России заявило, что повысившаяся активность США в Черном море очень напоминает агрессию. Раньше НАТО устраивал учения в регионе лишь периодически, но сейчас его военное присутствие стало практически постоянным. Что вынуждает Москву предпринимать ответные действия.

Так, она взяла под наблюдение американские корабли Mount Whitney и Porter, которые сейчас находятся в акватории. Также истребители Су-27 вылетали на перехват разведывательных самолетов ВВС США у российских границ.

По словам экспертов, США развернули новую тактику действий в Черноморском регионе в 2017 году. До событий 2014-го они планировали вытеснить российский флот в Новороссийск, обустроить себе базу в Крыму и единолично властвовать в акватории. Россия эти планы разрушила, присоединив полуостров.

Сейчас Соединенные Штаты нарушают основополагающие договоренности между Россией и НАТО, пытаясь расширит политику сдерживания Москвы. Минобороны отмечает, что подобные действия только обостряют ситуацию и повышают риски начала полномасштабного военного столкновения. Если они попытаются пойти на провокации, Россия будет вынуждена ответить, что может привести к серьезным проблемам для всего региона.