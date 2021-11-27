В румынском информационном агентстве Romania Military отметили, что российские войска расширили свои тактические возможности благодаря военной кампании в Сирии.

Авторы материала отнесли к одному из нововведений отказ от использования стационарной обороны в пользу более подвижной защиты. Причина в том, что на сирийских территориях отсутствует четко разграниченная фронтовая линия, так как бои происходят почти повсеместно. В результате военные должны уметь отражать удары с любых направлений и в любое время суток.

Российская армия также научилась использовать «сирийскую берму», представляющую собой заграждение из песка, предназначенное для танков. Еще одной новой тактикой эксперты считают полное окружение населенных пунктов и их блокаду. В результате боевики лишались возможности для пополнения припасов и сил. После этого армия начинала наступление сразу с нескольких сторон.