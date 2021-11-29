Слабый президент США Джо Байден, а также репутационные потери из-за провала в Афганистане могут повысить риски нападения России на Украину, пишет информационное агентство Fox News. Автор публикации Роберт Магиннис заявляет, что шансы на «вторжение РФ» грядущей зимой можно расценивать, как 50 на 50.

Отставной подполковник уверен, что все дело именно в Байдене. Он вывел войска из Афганистана, спровоцировав там не очень приятную ситуацию и показал себя «слабаком». Именно так о нем сейчас думают не только в Москве, но и в Пекине, который также может напасть на Тайвань.

По словам Магинниса, миграционный кризис на польской границе может перерасти в конфликт в результате провокации от Минска. Это станет отвлекающим маневром, призванным заставить НАТО обратить все внимание на Беларусь. В этот момент Москва «нападет на Украину», уверен полковник.