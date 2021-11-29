Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Слабый президент США Джо Байден, а также репутационные потери из-за провала в Афганистане могут повысить риски нападения России на Украину, пишет информационное агентство Fox News. Автор публикации Роберт Магиннис заявляет, что шансы на «вторжение РФ» грядущей зимой можно расценивать, как 50 на 50.

Отставной подполковник уверен, что все дело именно в Байдене. Он вывел войска из Афганистана, спровоцировав там не очень приятную ситуацию и показал себя «слабаком». Именно так о нем сейчас думают не только в Москве, но и в Пекине, который также может напасть на Тайвань.

По словам Магинниса, миграционный кризис на польской границе может перерасти в конфликт в результате провокации от Минска. Это станет отвлекающим маневром, призванным заставить НАТО обратить все внимание на Беларусь. В этот момент Москва «нападет на Украину», уверен полковник.

Вам может понравиться

Сатановский напомнил Киеву о судьбе Саакашвили на фоне обострения ситуации в Донбассе

Киев активно наращивает военную активность на Донбассе, обстреливает мирное население, устраивает откровенные провокации против РФ, однако западные СМИ почему-то в один голос кричат о подготовке России к «вторжению на Украину».

Россиянам рассказали о народных приметах на 27 ноября

27 ноября православные считают Филипповым днём. В этот день чтут память святого Филиппа, который являлся самым молодым учеником Иисус Христа. Верующие в этот день посещают храм и участвуют в праздничном
  • Анна
  • 27.11.2021
  • читать 1 минуту

EurAsian Times: Обновленный перехватчик МиГ-31 заставит США уменьшить число полетов у границ России

В связи с увеличением активности стратегической и разведывательной авиации США вблизи Крыма РФ приняла решение модернизировать самолеты-перехватчики МиГ-31. Авторы издания EurAsian Times уверены, что из-за этого у Соединенных Штатов и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |