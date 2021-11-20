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Зенитно-ракетная система С-550 создается специально для уничтожения космических объектов военного назначения потенциального противника. При этом ключевой ее целью станет челнок Boeing X-37, который может нести ядерные боеголовки для атаки из космоса, сообщило информационное агентство «РИА Новости».

Ссылаясь на источники в ВПК, журналисты поясняют, что С-550 сможет сбивать боевые ядерные блоки межконтинентальных баллистических ракет, космических объектов, расположенных на орбите. Также инженеры делают акцент на гиперзвуковом оружии, которое в скором времени может появиться в распоряжении США и других государств.

Напомним, что челноки X-37 неоднократно упоминались представителями российского военного ведомства. В грузовом отсеке этих беспилотных аппаратов может разместиться от 3 до 6 ядерных боеголовок, что создает серьезную угрозу для РФ и для всей планеты.

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