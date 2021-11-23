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Алексей Гривач, замглавы ФНЭБ, отметил, что с «Газпромом» и Nord Stream 2 AG могли заранее обговорить ситуацию о необходимости на время приостановить сертификацию «Северного потока – 2».

Ранее в СМИ сообщили, что Германия решила остановить процесс сертификации трубопровода. Он будет продолжен после того, как его оператором будет учреждена дочерняя организация на территории ФРГ, которая затем повторно отправит соответствующую заявку от своего имени. Потом она займется контролированием части трубы, которая проходит по немецкой территории – это позволит соблюсти все правила.

Согласно словам Гривача, данное решение не удивило руководство «Газпрома» – на это указывает отсутствие резкой реакции на действия Берлина. Вероятнее всего, оно было заранее обговорено с российской компанией и оператором. Если урегулировать сертификацию с соблюдением всех законов, то удастся значительно сократить сроки введения газопровода в эксплуатацию.

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