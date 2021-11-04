Команда немецких и швейцарских конструкторов смогла разработать прототип солнечного реактора, позволяющий производить горючее из света и воздуха.

Согласно словам инженеров, они сделали важное открытие, которое в будущем позволит избавить мир от огромных выбросов вредных веществ, связанных с авиационной промышленностью. Однако для начала промышленного выпуска новых установок им придется проделать еще немало работы. Данная система способна улавливать воду и CO2 прямо из воздуха. Затем данная смесь попадает в реактор, где она преобразуется в водород и CO под действием солнечных лучей.

Впоследствии данную газовую смесь можно превратить в керосин, бензин и другие виды топлива. Исследователи разместили тестовую систему на крыше лабораторного комплекса. В результате она смогла произвести чуть больше 30 миллиметров метанола за 7 часов работы. Для полного удовлетворения спроса на авиационное горючее при помощи данных установок понадобятся заводы общей площадью 45 000 квадратных километров.