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В информационном агентстве Bloomberg отмечают, что из-за распутицы и недостаточного количества сил РФ вряд ли нападет на Украину до начала января следующего года.

Военные эксперты отмечают, что после прихода морозов российская бронетехника сможет перемещаться в любом из возможных направлений. В Соединенных Штатах при этом в рамках брифингов отметили, что намерения Москвы все еще неизвестны, однако для проведения военной операции ей потребуется в 2 раза больше войск, чем сейчас находятся в приграничной зоне. Набрать нужные силы она сможет только к январю-февралю 2022 года.

Один из бывших работников американской службы безопасности, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что для успешной атаки нападающей стороне нужно иметь хотя в 2-3 раза больше сил, чем защищающей. Если судить по спутниковым снимкам и имеющимся картам, то у России сейчас нет такого количества войск рядом с Украиной.

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