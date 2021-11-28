Бойцы и офицеры Военной полиции РФ, отправляющиеся в командировки в Сирию и другие страны, проходят подготовку во Владикавказском учебном центре. В программе «Военная приемка» ведомство показало, как именно происходит этот процесс.

Новый выпуск приурочен к 10-летию создания «Военной полиции». В нем подробно рассказывается о главной базе подготовки перед поездками в Сирию. На ней проводятся тренировки, которые помогают быстро адаптироваться к экстремальным ситуациям.

Военные полицейские отрабатывают несение службы на блокпостах и обеспечение защиты опорных пунктов в случае нападения террористов, учатся отбиваться от боевиков, устроивших засаду на пути военного патруля, тренируются атаковать террористические организации, подлежащие ликвидации.

Также авторы программы покажут, как Военная полиция РФ охраняет Голанские высоты на территории Сирии, являющиеся наиболее напряженным участком во всем мире.