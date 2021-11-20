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Ракета-носитель компании из США Astra впервые осуществила выход на околоземную орбиту. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

Согласно имеющейся информации, старт ракеты был осуществлён с площадки «Тихоокеанский космопорт», который расположен на острове Кадьяк. Вылет был произведён в 21:16 по местному времени. Первоначально пуск должен был состояться на сутки раньше, но был перенесён.

Также сообщается, что ракета несла тестовый груз Космических сил США. Кроме того, отмечается, что данная ракета позиционирует себя как самая дешевая ракета-носитель, которая может доставить в космос небольшие грузы.

Однако с 2018 года это первые успешные испытания. Всего за это время компания Astra произвела четыре пуска, предыдущий был совершён в конце лета и закончился неудачей вскоре после старта.

Ранее мы сообщали, что Китай намеревается уже до 2030 года доставить на Луну тайконавтов. Высадиться они планируют на Южном полюсе спутника.

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