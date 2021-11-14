Китай планирует до 2030 года доставить на Луну своих космонавтов. Об этом заявил Е Пэйцзянь – технический советник Китайской академии космических технологий.

Согласно его заявлению, Китай имеет цель осуществить высадку тайконавтов на Луну в срок до 2030 года. В настоящее время Китай ведёт разработку технологий, которые смогут обеспечить пилотируемые миссии до Луны. Таким образом, высадка тайконавтов до 2030 года, по словам Пэйцзяня, вполне возможна.

Тайконавтами, по аналогии с астронавтами, назвали космонавтов из Китая. По имеющейся информации, они собираются высадиться на Южном полюсе Луны. Выбор этой зоны обусловлен тем, что здесь много льда и весьма светло. Здесь Китай намеревается создать базу и научно-исследовательскую станцию.

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