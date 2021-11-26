Андрей Раевский, российский блогер, рассказал, для чего именно Россия решила развернуть столь значительные военные силы в западной части страны. Она готовится к возможной войне с Североатлантическим альянсом.

Согласно его словам, необходимо изучить карту военных округов страны, чтобы определить ее возможные действия в случае реального конфликта. Москва находится в центральном районе ЗВО и в приграничной зоне, неподалеку от Украины, в настоящее время контролируемой западным военно-политическим блоком. НАТО стала поставлять Киеву вооружение, что увеличивает вероятность войны.

Если боевые столкновения окажутся неминуемыми, то фронтовой стратегический эшелон будет сформирован из Южного, Северного и Западного военного округов. Специалист добавил, что пока альянс постепенно окружал Россию, ей удалось реформировать свою армию. Поэтому теперь она обладает новейшим вооружением, которое позволит ей одержать победу над Западом.