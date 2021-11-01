Учёные сумели разгадать тайну загадочного сигнала из звёздной системы Проксима Центавра.

В 2019 году за этой системой начали вести наблюдение учёные проекта Breakthrough Listen. Спустя год они зафиксировали таинственный сигнал, получивший название BLC1. Сигнал стал загадкой для специалистов, так как у него было несколько признаков, которые указывали на техногенное происхождение.

Недоумение у астрономов вызвало и то, что ширина спектра данного сигнала доходила до одного гигагерца. В настоящее время учёные не знают ни одного астрофизического естественного объекта, который мог дать такой результат.

Однако оказалось, что сигнал был вызван деятельностью человека. Он является зафиксированной радиочастотной помехой. По словам специалистов, он уникально похож именно на тот сигнал, который они ждут из космоса.

Недавно астрономы обнаружили в созвездии Ориона планету, которая имеет сразу три Солнца. Такие объекты, как отметили учёные, встречаются очень редко.