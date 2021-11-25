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Пятеро представителей Демократической партии США не поддержали кандидатуру профессора Корнельского университета Сауле Омаровой на должность руководителя управления валютного контроля при министерстве финансов. Ее раскритиковали за «левые взгляды», которые фактически приписали Омаровой за ее советское происхождение.

Кандидатуру уроженки советского еще Казахстана выдвинул президент США Джо Байден. Сама Омарова заявляет, что не могла выбирать где родиться, но она точно не подписывалась под коммунистической идеологией. Также она никогда не была коммунисткой.

В администрации главы государства Джо Байдена знают о позиции отдельных сенаторов. Но она все же считает, что Сауле Омарова заслуживает занять высокий пост американском Минфине.

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