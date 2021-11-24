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Президент России Владимир Путин отметил, что люди должны добровольно принимать решения о том, ставить или нет прививки против коронавируса.

Как сообщается, в среду, 24 ноября, Путин провёл совещание с членами правительства, в рамках которого высказался о вакцине для несовершеннолетних. Путин рассказал, что в ряде государств, к примеру, в Китае, разрабатывают препараты для малолетних детей. Согласно его заявлению, правительству России также следует заняться созданием препаратов против COVID-19 для детей в возрасте от двух лет, проследить ход работы и оказать поддержку людям, которые трудятся над этой задачей.

При этом Путин указал, что прививки, тем более для несовершеннолетних, должны являться добровольными. Следует определить порядок применения вакцин, но они должны быть в наличие.

Ранее директор НИЦ Эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у вакцинированных подростков антитела к коронавирусу вырабатываются лучше. Речь идёт о детям, которым от 12 до 17 лет.

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