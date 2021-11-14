Президент РФ Владимир Путин напомнил Украине и Западу, что использование на Донбассе беспилотной авиации запрещено Минскими соглашениями. И выразил возмущение, что грубейшее нарушение, допущенное Киевом, не только не волнует Запад, но еще и поддерживается ним.

В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» российский лидер заявил, что Европа отреагировала на применение Киевом беспилотников вяло и невнятно, а США вообще высказались в поддержку подобных действий.

Также глава государства упомянул об учениях в Черном море, которые затеяли США и НАТО. Он отметил, что подобные маневры обостряют ситуацию в регионе и являются для России серьезным вызовом.