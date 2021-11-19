В ответ на заявление Великобритании о готовности отправить в Киев 400 бойцов спецназа и 200 человек вспомогательного персонала президент РФ Владимир Путин посоветовал не раздувать панику. Он отметил, что «нападение России на Украину» – это выдумка Запада. На самом же деле война не входит в интересы Москвы.

Напомним, что британский генерал Ник Картер заявил, что мир никогда не был так близок в началу войны, как сегодня. При этом виной всему события на Украине, которую намеревается атаковать Россия.

Ранее на подобные обвинения ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что имея под боком крайне нестабильный регион в лице Украины, Россия вынуждена позаботиться о собственной безопасности. Именно на это нацелены перемещения войск. Они осуществляются в пределах РФ, поэтому не должны волновать другие государства.