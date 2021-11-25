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Джен Псаки, представитель Белого дома, отметила, что в Вашингтоне ждут скорого утверждения кандидатуры Сауле Омаровой на пост руководителя Управления валютного контроля при американском Минфине.

Согласно ее словам, у Омаровой имеются все необходимые навыки, чтобы продемонстрировать себя с самой эффективной и лучшей стороны на указанной должности. Она отметила, что хоть профессор Корнельского университета и подверглась огромной критике со стороны республиканской партии, однако способна стать достойным главой.

«Я ознакомилась с рядом подобных высказываний. Хочется особенно выделить комментарий со стороны сенатора Элизабет Уоррен. Наверное, именно ее нужно указать в виде адресата для нашего ответа. Джо Байден решил выдвинуть на эту должность Омарову, так как она обладает невероятно высокой квалификацией для этой работы», – отметила Псаки.

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