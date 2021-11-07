Судебные приставы собираются принудительно взыскать с Telegram пять миллионов рублей.

Как сообщается, в начале месяца приставы возбудили в отношении Telegram два производства на 2,5 миллиона рублей каждое. Ранее руководство мессенджера отказалось выплачивать штрафы. Оштрафован Telegram был за отказ удалять запрещённую информацию, к чему его обязал суд.

Уточняется, что в общей сумме штрафов было выписано на 35 миллионов рублей. В итоге штрафы решили взыскать принудительно.

Штрафуют не только Telegram. К примеру, у Facebook штрафов ещё больше – на 70 миллионов рублей. Twitter оштрафовали на 38,4 миллиона рублей, Google – на 32,5 миллиона рублей.

Намного меньше оштрафованы TikTok – на 4,1 миллиона рублей, соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» – на 4 и 3 миллиона рублей соответственно.

Ранее стало известно, что Telegram собирается запустить рекламу от спонсоров. Работать в первое время реклама будет в тестовом режиме.