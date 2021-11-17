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Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2», так как оператор проекта должен быть зарегистрирован на территории ФРГ как юридическое лицо. Сразу же после этого стоимость европейских газовых фьючерсов выросла на 10 процентов.

Задержка сертификации может привести к серьезным проблемам в первую очередь для Европы. Так, британское издание Daily Express объясняет, что действия Германии могут привести к веерным отключениям электрической энергии. Особенно в том случае, если зима в этом году будет такой же холодной, как предыдущая.

Авторы публикации также отмечают, что взлет цен на газ, связанный с реакцией рынка на негативные ожидания, не должен расстраивать Европу. Ведь ее будет согревать мысль об очередной палке в колеса проекту «Северный поток-2».

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