На канале Fox News отметили, что Джо Байден, американский лидер, во время посещения одного из магазинов спустил свою маску на подбородок.

Отмечается, что эти выходные президент Соединенных Штатов решил провести в доме своих друзей, который находится на острове Нантакет, расположенном в Атлантике. В один из этих дней Байдена заметили в торговом помещении без маски, несмотря на то, что до этого он постоянно призывал сограждан носить их в общественных местах.

Кроме того, возле входа в магазин висело предписание о необходимости надевать защитные средства. Журналисты добавили, что в текущем месяце на острове снова вступили в силу правила о ношении масок внутри помещений. Ни в Белом доме, ни сам Байден пока никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.