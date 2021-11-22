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В Сальвадоре планируют построить Биткоин-Сити, который станет первым в мире городом подобного типа.

Об этом недавно заявил президент страны Найиб Букеле. Согласно его заявлению, таким образом власти страны намереваются привлечь инвестиции.

Строить город планируют в восточном регионе Ла-Уньион. Получать энергию, необходимую для функционирования города, будут при помощи геотермальной станции. Также за счёт неё будет вестись добыча криптовалюты.

Биткоин-Сити будет иметь кольцевую структуру города. Также будет центральная площадь, напоминающая символ криптовалюты, и аэропорт.

В городе, как указал Букеле, будет только один налог, составляющий 10% на добавленную стоимость. Около половины этих налогов планируется использовать для погашения облигаций. Оставшаяся сумма уйдёт на оплату инфраструктуры, к примеру, на оплату сбора мусора.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому построить в Киеве мавзолей. В него они хотят перенести останки радикальных националистов.

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