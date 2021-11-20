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Парламентарии Тернопольского областного Совета потребовали у президента Украины Зеленского построить в Киеве мавзолей. Он якобы должен стать своеобразным пантеоном украинских «героев».

В мавзолей депутаты намерены перенести останки радикальных националистов Степана Бандеры, Евгения Коновальца, Симона Петлюры, Андрея Мельника и гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого, рассказал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на личной странице в соцсети «Фейсбук».

Стоит упомянуть, что Бандера, Мельник и Коновалец являлись руководителями ОУН (Организация украинских националистов). До начала и во время Второй мировой войны они активно сотрудничали с фашистской Германией и воевали сперва против Польши, а затем и против Советского Союза.

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