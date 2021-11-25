Североатлантический альянс должен усилить военное присутствие в Восточной Европе, считает президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что уже обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением подумать о расширении такого присутствия у границ с Белоруссией и Россией.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», – сообщил польский лидер.

Причиной подобных заявлений стал миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Запад считает, что он спровоцирован Россией и ставит целью ослабление Евросоюза и НАТО. Москва и Минск отрицают подобные обвинения и заявляют, что кризис стал результатом политики ЕС по отношению к мигрантам.

В настоящий момент на границе с Польшей находится несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, рвущихся в Европу.