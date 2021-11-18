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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что не нужно создавать гуманитарный коридор для беженцев из Ирака, находящихся на польско-белорусской границе.

Как отмечается, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель выступил с предложением создать для беженцев гуманитарный коридор. Кроме того, он заявил о необходимости организовать для них помощь в возвращении на родину.

Моравецкий во время беседы с журналистами предостерёг от создания гуманитарного коридора. Своё мнение он объяснил тем, что подобные шаги будут давать Лукашенко смелости действовать дальше.

Кроме того, Моравецкий заявил, что беженцев не собираются пропускать на территорию Польши и эта позиция не изменится.

Недавно политолог Богдан Петренко заявил, что миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией устроила Россия. По его мнению, так Россия хочет лишить Украину безвизового режима с ЕС.

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