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Матеуш Моравецкий, глава польского правительства, в рамках беседы с журналистами немецкого издания Bild отметил, что Польша защищает весь Евросоюз от мигрантов, находящихся на территории Беларуси.

Согласно его словам, на польско-белорусской границе ситуация стабилизировалась, однако все еще остается крайне опасной. Он добавил, что белорусские власти используют беженцев, которые пытаются попасть в немецкие, французские и нидерландские города, в виде оружия. По этой причине поляки сейчас защищают всю Европу от наплыва нелегалов.

Польский премьер также заявил, что если стране не удастся защитить приграничные территории, то миллионы мигрантов из ближневосточных и африканских регионов ринутся в ФРГ и другие страны Европы. Поэтому Моравецкий считает, что необходимо использовать все возможные защитные средства, включая электронные комплексы, ограждения и стены.

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