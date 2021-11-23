Президент Индии Рам Натх Ковинд наградил боевой медалью Вир Чакра пилота Абхинандана Вартхамана, который в индо-пакистанском конфликте в 2019 году сбил принадлежащий противнику истребитель F-16. Также летчик представлен к государственной премии.

«Вы показали, что такое самопожертвование. Это исключительное чувство долга офицера. Вы сбили вражеский истребитель F-16, который нарушил наши воздушные границы», – заявил пилоту глава государства.

Инцидент на границе Пакистана и Индии произошел в феврале 2019 года. После удара индийских войск по автобусу с террористами на территорию страны вторглись два пакистанских истребителя F-16. На их перехват вылетел и Абхинандан Вартхаман на МиГ-21.

В ходе боя самолет Вартхамана был сбит, а сам он попал в плен. Но через некоторое время Пакистан принял решение выдать его властям Индии. Про возвращению домой летчик стал национальным героем. Власти заявили, что он уничтожил один из F-16. Пакистан опровергает эту информацию до сих пор, однако его протесты никого не интересуют.