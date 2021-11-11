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Соединенные Штаты намерены доказать Франции и Германии полную бессмысленность «нормандского формата» и унизить их перед всем миром. Также в сотрудничестве с Украиной Вашингтон хочет спровоцировать России и атаковать ее новыми санкциями, уверен киевский правозащитник Руслан Коцаба.

Еще одна цель очередных учений в Черном море, которые вполне могут закончится провокациями в адрес России – помочь Украине избавиться от обязательств по Минским соглашениями. Если Киев с помощью США сумеет спровоцировать Россию, он просто разорвет договоренности якобы по вине РФ.

Правозащитник отметил, что все подобные интриги представляют собой серьезную угрозу не только для региона, но и для всей планеты. Действия Киева на Донбассе, часто пересекающие грань обычных провокаций, а также ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси вполне могут стать толчком для развязывания Третьей мировой войны.

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