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В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется использование украинскими военными фосфорных снарядов на юге ДНР.

Журналисты отмечают, что ВСУ наносят удары по поселениям Докучаевск и Тельманово. Они напоминают, что подобные боеприпасы крайне опасны для людей, поэтому запрещены к использованию Женевской конвенцией. При помощи данных снарядов военнослужащие украинской армией пытаются вынудить ополченцев покинуть занимаемые позиции.

При этом фосфорные снаряды привели к возникновению пожаров, которые значительно снизили видимость на линии разграничения. По этой причине есть немалая вероятность того, что Украина начнет масштабное наступление на самопровозглашенные республики с целью прорыва вглубь их территорий. В ЛДНР могут быть также отправлены диверсионные и разведывательные отряды.

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