Российское посольство в США на своей странице в Twitter порекомендовало Пентагону и Госдепартаменту «посмотреть в зеркало». Так оно ответило на заявления ведомств о «необычной активности» войск РФ у границ Украины.

Представители посольства написали, что американские войска безответственно «разгуливают» по всей планете и сеют хаос, в котором потом приходится долго разбираться жителям государств, попавших под каток демократии США.

Напомним, что о «необычной активности» заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Раньше то же самое написала газета The Washington Post, которая отметила, что войска «необычно перемещаются» еще после завершения учений «Запад-2021».

Пресс-секретарь Кремля на подобные заявления ответил, что Россия сама будет решать куда и зачем перемещать свои Вооруженные силы по территории РФ.