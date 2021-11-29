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Андрей Келин, российский посол в Британии, указал на существование риска начала вооруженного конфликта между РФ и Западом на восточных рубежах.

Согласно его словам, есть вероятность возникновения боестолкновений по причине просчетов на восточной границе, однако Россия не заинтересована в подобном развитии событий. Он добавил, что необходимо любыми способами не допустить такую эскалацию, если она все же начнет происходить. При этом Келин считает, что риски сейчас не столь высокие, как в годы холодной войны.

Российский дипломат отметил, что РФ уже предложила странам Запада варианты, с помощью которых можно будет не допустить начала войны. Однако Келин сообщил, что Москва все еще не получила ответа от НАТО. Он заявил, что следует продолжить вести переговоры, чтобы провести деэскалацию.

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