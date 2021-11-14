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Повстанцы «Народного фронта освобождения Тыграя» должны сложить оружие. Только в этом случае власти Эфиопии готовы провести с ними переговоры, заявил посол африканского государства в США Фицум Арега.

Он пояснил, что в противном случае НФОТ может использовать переговоры для реорганизации и после их окончания продолжить боевые действия. Главное условие властей – это разоружение и демобилизация жителей Тыграя, которые оказались пешками в жестокой игре, затеянной преступниками, возглавляющими «Народный фронт освобождения».

НФОТ, по словам посла, представляет лишь малую часть представителей Тыграя, которые используют его жителей в своих интересах. Именно поэтому в переговорах будут принимать участие не руководители организации, а народ.

Правительство намерено защищать именно жителей Тыграя, а верхушка НФОТ уже вышла из доверия. И любые контакты с ней будут возможны только после полного разоружения.

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