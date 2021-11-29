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Петр Порошенко, украинский экс-лидер, в рамках беседы с корреспондентами «Прямого» отметил, что после наступления холодов Беларусь остановит все поставки энергии в Украину.

Согласно его словам, белорусские власти тут же прекратят продажу электричества украинским предприятиям, когда температура воздуха упадет до -15 градусов, чтобы удар оказался максимально болезненным. Он добавил, что Минск лишь посадил Киев «на иглу», пытаясь своими действиями вернуть Украину к зависимости от энергоресурсов из РФ.

Украина начала импортировать электроэнергию по причине увеличивающегося кризиса в стране. В середине ноябре в государстве перестали работать многие тепловые электростанции, а загрузка мощностей падала до 10%. Причиной случившегося стал дефицит топлива, к примеру, угля.

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