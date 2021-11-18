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Советские инженеры немного схитрили в процессе разработки истребителя МиГ-25 и сделали его на некоторое время настоящим ночным кошмаром Соединенных Штатов. Во время холодной войны этот самолет часто летал у границ США, развивая немыслимую по тем временам скорость в 3000 километров в час, пишет издание Popular Mechanics.

Военный эксперт Кори Графф рассказал, что тогда американские разведывательные структуры были шокированы характеристиками истребителя и самостоятельно «дорисовывали» ему невероятные свойства. Однако на самом деле ничего примечательного, кроме скорости, в этом самолете не было.

Когда истребитель совершенно случайно попал в руки американских инженеров, они поняли, что советские коллеги их просто обвели вокруг пальца. Они наделили самолет невероятными скоростными характеристиками, но для этого пришлось отдать в жертву и дальность полета, и маневренность. Графф, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», пояснил, что в США МиГ-25 считался универсальной воздушной машиной, способной творить чудеса. Но оказалось, что эксперты просто купились на высокую скорость и даже не задумались обо всем остальном.

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