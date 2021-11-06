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На сайте пользователь r/ANormalDayInRussia выложил видеозапись, на которой в зажигательном танце сошлись американский солдат и девушка в форме ВС России. Запись моментально привлекла внимание пользователей.

Автор поста ничего не рассказал об истории этого видео, поэтому посетители постарались сами угадать, когда его сняли. Кто-то предположил, что это 2010 год, когда Москва и Вашингтон намеревались «перезагрузить» отношения. В любом случае большинство уверено, что эпизод мог быть снят до событий на Украине.

Некоторые посетители разглядели на заднем фоне мужчин в сомбреро и решили, что это мексиканцы переоделись в российскую военную форму. Однако они отметили, что было бы совсем неплохо, если бы РФ и США прекратили взаимные угрозы и провокации и жили бы в мире.

«Я всегда считал, что американцы и русские на отлично бы поладили, если бы не наши лидеры и их политика», написал один из пользователей.

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