Белоруссия бряцает оружием на границе с Польшей, заявила официальная Варшава. Министерство обороны опубликовало в Сети видеозапись, на которой видны люди в форме пограничников РБ с гранатометами и снайперскими винтовками.

Ведомство написало, что Минск намеренно вооружил своих военнослужащих, чтобы продемонстрировать силу. При этом оно забыло упомянуть, что Польша согнала на границу около 15 тысяч своих солдат и перебросила бронетехнику, чтобы защищаться от мигрантов.

Кризис на границе начался 8 ноября, когда в Польшу попытались проникнуть несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. На отдельных участках слышались выстрелы, польские пограничники даже открывали предупредительный огонь поверх голов нелегалов. Сейчас мигранты находятся на территории Беларуси под охраной военнослужащих пограничных сил.