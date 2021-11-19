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«Играя с газовым кризисом» Россия совершенно «не стесняется» и преследует исключительно собственные интересы, заявил польский журналист Анджей Щесняк в своей статье для издания Myśl Polska. Он также отметил, что российские власти и «Газпром» якобы неплохо заработали на нынешней ситуации с энергетикой в Европе.

Щесняк подсчитал, что в прошлом году «Газпром» понес около трех миллиардов долларов убытков, однако за первые полгода успешно отбил все затраты. За период с января по июнь текущего года доход компании составил 10 миллиардов долларов.

При этом эксперт признал, что «Газпром» выполняет взятые на себя обязательства по долгосрочным контрактам и точно в срок поставляет требуемые объемы газа в европейские страны, заключившие такие договора.

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