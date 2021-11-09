Белорусские пограничники, пытавшиеся, по непроверенной информации, провести через свои рубежи иракских мигрантов, попали под обстрел польских коллег, сообщил портал Avia.Pro. Это, по мнению экспертов, подтверждает информацию о наличии приказа у военнослужащих Польши открывать огонь в случае нарушения границы.

Официальной информации об инциденте нет, однако известно, что произошел он рядом с КПП Брузги. Также есть сведения, что мигрантов пытались провести в Польшу переодетые в форму пограничников представители белорусских спецслужб.

После обстрела с польской стороны военные вместе с нелегалами вернулись на территорию Беларуси. Портал сообщает, что минувшей ночью стрельба слышалась также на двух других участках границы, где мигранты пытались прорваться на территорию Польши всеми возможными способами.