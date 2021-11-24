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США не намерены покидать Украину, поэтому они искусственно раздувают антироссийские настроения в стране и нагнетают обстановку откровенной ложью о скором «нападении России». Они не хотят, чтобы Киев и Москва без их участия договорились урегулировать конфликт на Донбассе, уверен военный эксперт Олег Жданов.

Полковник ВСУ запаса поясняет, что Россия и Украина без участия США вполне могут подписать соглашение о создании какого-то государственного совета, фактически означающее переход к федеративному устройству страны.

«Как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», — рассказал Жданов.

Он также отметил очевидность того факта, что Россия не собирается воевать с Украиной. Но США нагнетают атмосферу из-за нежелания покидать регион, а президент Владимир Зеленский подхватывает их фейки, чтобы отвлечь внимание от ужасающей ситуации в стране и спасти свой стремительно падающий рейтинг.

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