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Президент России Владимир Путин разыгрывает многоходовую комбинацию и миграционный кризис на белорусско-польской границе – это лишь один из ее этапов, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

По словам полковника запаса, данная игра преследует достижение сразу трех целей – быструю сертификацию «Северного потока-2», снятие Евросоюзом санкций с России и признание Крымского полуострова территорией России.

Ситуация на границе с Польшей вполне может закончиться небольшой перестрелкой, уверен Жданов. ЕС в этом случае будет скомпрометирован, а российский лидер введет в Беларусь войска и сможет выдвигать практически любые требования.

Планы Путина, заявил эксперт, разрушает Польша, которая упорно не желает впускать мигрантов. Кроме того, в Германии сменилась власть и пока неизвестно, как новые политические элиты будут относиться к беженцам. Поэтому сейчас есть два варианта развития событий – Россия «дожимает» ЕС и нелегалы отправляются через Польшу в Германию, либо Москва проигрывает из-за неуступчивости поляков. Впрочем, для Варшавы это будет пиррова победа, так как ее ожидает серьезный скандал в ЕС.

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