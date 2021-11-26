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По всей Турции прошли демонстрации, приуроченные ко дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Бурсе и Диярбакыре, Измире и Мугле, в других крупных городах страны на улицы вышли тысячи участниц акций протестов. Но самыми масштабными стали демонстрации в Стамбуле.

Женщины требовали соблюдения их прав, мер по уменьшению количества преступлений в отношении слабой части человечества. Участницы выступали против эксплуатации женского труда, «систематического мужского насилия», жестокого обращения с детьми. Одним из главных требований было прекращение процедуры выхода страны из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Участницы протестов прошли по Стамбулу маршем с лозунгами и требованиями и дошли до улицы Истикляль. Там их встретила полиция и применила слезоточивый газ, разогнав демонстрацию.

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