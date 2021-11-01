Киев вряд ли рискнет начать на Донбассе полномасштабную наступательную операцию, так как боится «принуждения к миру» со стороны России. Однако стратеги президента Владимира Зеленского нашли способ выйти из создавшейся ситуации.

Политолог Сергей Станкевич предполагает, что Киев может захватить часть ДНР либо ЛНР и затеять «ограниченный военный конфликт». ВСУ будут удерживать захваченный район и кричать на весь мир, как бедная Украина защищается от «российского агрессора».

Удержать участок вряд ли получится, поэтому армия Украины отступит, принеся в жертву своему лицемерию определенное число военнослужащих. После этого киевский власти введут военное положение, которое будет распространяться на всю страну, а также начнут размещать на территории Украины иностранные военные базы под соусом «спасения от агрессии».

Все это, по мнению политолога, будет делаться лишь для одной цели – сохранения президентского кресла Владимира Зеленского. Комик не сумел наладить жизнь в стране, как обещал в своем фильме «Слуга народа», но зато у него остаются шансы победить на выборах под знаменем «священной войны против России».