читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев вряд ли рискнет начать на Донбассе полномасштабную наступательную операцию, так как боится «принуждения к миру» со стороны России. Однако стратеги президента Владимира Зеленского нашли способ выйти из создавшейся ситуации.

Политолог Сергей Станкевич предполагает, что Киев может захватить часть ДНР либо ЛНР и затеять «ограниченный военный конфликт». ВСУ будут удерживать захваченный район и кричать на весь мир, как бедная Украина защищается от «российского агрессора».

Удержать участок вряд ли получится, поэтому армия Украины отступит, принеся в жертву своему лицемерию определенное число военнослужащих. После этого киевский власти введут военное положение, которое будет распространяться на всю страну, а также начнут размещать на территории Украины иностранные военные базы под соусом «спасения от агрессии».

Все это, по мнению политолога, будет делаться лишь для одной цели – сохранения президентского кресла Владимира Зеленского. Комик не сумел наладить жизнь в стране, как обещал в своем фильме «Слуга народа», но зато у него остаются шансы победить на выборах под знаменем «священной войны против России».

Вам может понравиться

Вассерман: Удар по гаубице Д-30 не дал Киеву шанса эффективно задействовать “Байрактар” на Донбассе

Киев упустил шанс воспользоваться эффектом неожиданности при первом применении беспилотного аппарата Bayraktar TB2. Удар по гаубице не принес ВСУ заметного военного успеха, но зато подал сигнал ополчению ЛНР и ДНР

Bild: Украина не на шутку взбесила Россию атакой беспилотника на Донбассе

Если Киев пытался разозлить Россию, отправляя на Донбасс турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2», то ему это удалось, сообщило немецкое издание Bild. Авторы приводят позицию ряда экспертов, считающих, что теперь Москва должна

Багдасаров призвал ополчение Донбасса не повторять ошибок Армении

Современная армия Украины представляет серьезную опасность для ДНР и ЛНР, поэтому самопровозглашенным республикам Донбасса не стоит недооценивать ее возможности, уверен военный эксперт Семен Багдасаров. Он напомнил прошлогоднюю войну в Карабахе,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 1 ноября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 1 ноября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 1 ноября – ясно, до 9 °C | Армавир: погода, 1 ноября – облачно с прояснениями, до 18 °C |