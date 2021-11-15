Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что российские миротворческие силы должны уйти из Приднестровья и освободить военные склады от своего оружия. Однако данная ситуация при определенном раскладе может перерасти в вооруженное столкновение. Политолог из Тирасполя Игорь Шорников оценил исход возможного военного конфликта в регионе.

Он пояснил, что российские войска, о которых говорит Санду, в подавляющем своем большинстве являются жителями Приднестровья. Они приняли российское гражданство, но остались служить на территории своей республики.

Кроме того, выдавить миротворцев силой не так просто, как кажется Молдове. Они находятся в Приднестровье на вполне законных основаниях и поэтому в случае столкновения в конфликт сразу же вмешается Россия. Поэтому в настоящий момент Кишиневу придется смириться с присутствием военнослужащих РФ в ПНР.