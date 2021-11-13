Вашингтон своими заявлениями о скором «вторжении» России на Украину ведет «подковерную борьбу», нагнетая обстановку в Черноморской регионе, уверен политолог Владимир Шаповалов. Он пояснил, что эти высказывания и публикации не имеют под собой никаких оснований.

Соединенные Штаты действуют привычным для них методом – они обвиняют РФ даже не пытаясь что либо доказывать, так как ни единого подтверждения их фейковой информации не существует в природе. При этом создается негативный имидж Москвы и поддерживается постоянная напряженность вокруг России.

Напомним, что о возможном «вторжении» ранее написало американское издание Bloomberg. Ссылаясь на чиновников США, журналисты выразили предположение, что если Украина активизирует действия на Донбассе, то РФ на нее нападет. Подобные публикации появились сразу после заявления российского Минобороны о наблюдении за американскими и натовскими кораблями в Черном море.