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Соединенные Штаты своими действиями в Черном море нарываются на второй Перл Харбор, заявил военный эксперт Евгений Сатановский в ходе выступления на платформе Teletype. Подробности рассказал портал «ПолитРоссия».

Сатановский напомнил, что американские корабли зачастили своими походами в акваторию Черного моря. При этом вполне понятно, что им не нужен боевой конфликт, а цель заключается лишь в запугивании России. Вот только провокационные действия Вашингтона вполне могут вызвать жесткую ответную реакцию и в итоге перерасти в полномасштабное вооруженное столкновение.

Сатановский напомнил, что никто не хотел начинать Первую мировую войну, конфликты во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Но в итоге все вылилось в многолетнее противостояние. То же самое может произойти и в Черном море.

По словам политолога, РФ внимательно наблюдает за действиями США в акватории и в случае начала войны задействует все силы и средства для уничтожения американских кораблей. Она устроит для них второй Перл-Харбор, поэтому выйти из Черного моря у них уже не получится никогда.

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