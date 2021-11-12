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Москве пора прекращать говорить и начать действовать, заявил политолог Евгений Сатановский. Он предупредил, что совсем скоро на Донбассе начнется большая война и назвал четыре верных признака ее приближения.

К факторам, которые указывают на полномасштабное военное столкновение в самое ближайшее время эксперт отнес обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что якобы Россия виновата в обострении ситуации на Донбассе, а также первое использование Киевом беспилотных аппаратов «Байрактар» для удара по территории ДНР.

Еще два признака – это призыв американского парламента к президенту Джо Байдену атаковать ополчение ударом из Черного моря и регулярные провокации кораблей и авиации США у границ России.

Обратившись к российским властям, Сатановский написал, что время разговоров прошло. РФ должна начинать действовать, чтобы минимизировать угрозу войны.

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