Политолог Александр Рар в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал о ситуации с коронавирусом в Германии.

Как отмечается, в Германии вакцину против коронавируса поставила большая часть населения. Несмотря на это, в стране был зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. Это привело к появлению среди населения панических настроений, а правительство не может решить проблему, не зная, какие действия им стоит предпринимать.

По словам Рара, и. о. обязанности канцлера Ангела Меркель выступает за введение очередного локдауна в стране. Однако будущий канцлер ФРГ Олаф Штольц против этого решения. Большая часть населения поддерживает введение жестких мер – перевод учащихся на дистанционное обучение и закрытие магазинов.

Согласно заявлению политолога, если ситуация не улучшится, то в скором времени в стране могут ввести карантин и комендантский час. Не исключается также введение принудительной вакцинации, однако вакцины в стране недостаточно. Ежедневно в Германии выявляют около 80 тысяч новых пациентов.

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